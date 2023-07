Ladies European Tour - Victoire de Nelly Korda aux Aramco Team Series de Londres

L'Américaine de 24 ans a réalisé trois birdies et un bogey, devançant de quatre coups l'Anglaise Charley Hull au classement. Avec six coups de plus que Korda, la Sud-Africaine Nicole Garcia a terminé troisième. Pour de nombreuses joueuses, l'Aramco Team Series de Londres était la dernière préparation possible pour l'Évian Championship, le dernier tournoi majeur de la saison en golf féminin. Il se déroulera à Évian-les-Bains, en France, à la fin du mois. (Belga)