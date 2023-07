Le Serbe Dusan Tadic s'engage à Fenerbahce

"C'est un sentiment formidable de faire partie d'un si grand club. Fenerbahce a de grands fans et j'ai hâte de jouer devant eux. Je veux gagner beaucoup de trophées" a déclaré le principal intéressé sur le site du club. Dusan Tadic est arrivé en 2018 à l'Ajax en provenance de Southampton pour 13,7 millions d'euros. Entre 2018 et 2023, il a disputé 241 matchs pour un total de 105 buts et 112 assists pour les Ajacides. Jusque-là capitaine de l'équipe, il reconnaissait vendredi que "la décision de quitter le club a été très difficile à prendre". Avec un Michy Batshuayi en grande forme en attaque (20 buts en 32 matchs), Fenerbahce avait terminé deuxième du championnat, huit points derrière Galatasaray. Le club stambouliote a également remporté la Coupe de Turquie. Tadic est déjà la huitième arrivée enregistrée par le club. Il rejoint notamment un autre attaquant expérimenté, Edin Dzeko, en provenance de l'Inter. (Belga)