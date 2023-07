Ligue de Diamant - Record personnel de Laus sur 800 m à Chorzow, Ingebrigtsen bat le record d'Europe du 1500m

C'était la première fois que Laus avait l'occasion de participer à la Ligue de Diamant sur 800 mètres, sa nouvelle discipline. Elle a eu des difficultés dans le deuxième tour et a finalement terminé dixième, mais son nouveau record personnel lui permet de passer de la huitième à la sixième place dans le classement belge de tous les temps. Le temps qualificatif en vue des Mondiaux de Budapest est fixé à 1:59.80. La victoire est revenue dimanche à la Kenyane Mary Moraa en 1:56.85. Dans le 1.500 m, Ingebrigtsen a porté son record d'Europe à 3:27.14. Le record du monde de Hicham El Guerrouj (3:26.00) n'est plus tout à fait inaccessible. Dans le saut en hauteur masculin, la meilleure performance de l'année est également tombée. Le Qatari Mutaz Essa Barshim a dépassé les 2m36. Thomas Carmoy a dû se contenter d'une barre de 2m20, synonyme de neuvième place. Au triple saut féminin, la Vénézuélienne Yulimar Rojas a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année à 15m18 et la Japonaise Haruka Kitaguchi celle du javelot envoyé à 67m04. (Belga)