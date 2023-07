LPGA Tour - Linn Grant en tête à une journée de la fin du Dana Open après un 3e tour de haute facture

La joueuse de 24 ans, titrée à sept reprises l'année dernière, n'a commis qu'une erreur au trou 16, contre laquelle elle a réussi huit birdies (dont quatre consécutifs) et un eagle. Aucune autre joueuse n'avait réussi à jouer moins de 63 coups sur le tournoi. À la 2e place avant le 3e tour, elle possède désormais une large avance de 6 coups sur ses plus proches poursuivantes, un quintet composé de l'Australienne Stephanie Kyriacou, la Mexicaine Maria Fassi, la Finlandaise Matilda Castren, la Danoise Emily Kristine Pedersen et l'Américaine Allisen Corpuz, lauréate de l'US Open féminin la semaine dernière. L'Américaine Annie Park a reculé de la 1re à la 7e place après sa journée dans le par, au cours de laquelle elle a notamment commis un double bogey. (Belga)