Mexique: un journaliste assassiné par balles à Acapulco

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "délit d'homicide qualifié par arme à feu" après l'assassinat de Nelson Matus sur le parking d'un commerce. Selon le rapport de police, cité par l'agence de presse EFE, un appel d'urgence a été reçu pour un homme blessé sur le parking d'un magasin dans l'après-midi. Les secours une fois arrivés sur place ont retrouvé un corps sans vie qui a pu être identifié grâce à ses effets personnels. La victime était le directeur du média Lo Real de Guerrero, il avait déjà été ciblé par une attaque dont il était sorti indemne dans la même ville, rapporte l'agence de presse EFE. Nelson Matus avait 15 ans d'expérience comme journaliste et s'était spécialisé dans la couverture des violences qui agitent l'Etat du Guerrero (sud-ouest), a expliqué à l'AFP la déléguée au Mexique de l'ONG Reporters sans frontière (RSF), Balbina Flores. Avec 13 journalistes tués en 2022 d'après le décompte des autorités, le Mexique est l'un des pays au monde les plus violents pour les professionnels de l'information, en raison principalement de la violence du crime organisé dans certains Etats de l'intérieur du pays. Le 8 juillet, le corps de Luis Martin Sanchez avait été retrouvé portant des traces de violence quelques jours après la disparition de ce correspondant du quotidien la Jornada dans l'Etat du Nayarit (nord-ouest). D'après RSF, plus de 150 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000. (Belga)