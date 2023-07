NBA - Toumani Camara termine la Summer League de Las Vegas avec une victoire et un double-double

Dans la victoire de son équipe contre Memphis (102-79), Camara (23 ans) a rendu une feuille de statistiques avec 20 points, 10 rebonds et 2 contres en un peu plus de 23 minutes de jeu. Le Bruxellois a connu quelques difficultés au shoot (4/11, 1/4 à 3 pts) mais s'en est allé provoquer de nombreuses fautes (11/12 LF). Alors que les Suns repartent de Sin City avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, Toumani Camara a affiché sur 4 matches des moyennes de 16,3 points, 7 rebonds et 2 assists, à 45,7% au tir et 21,4% de loin. La Summer League est un tournoi où ne figurent pas les meilleurs joueurs de la NBA. Ceux-ci sont généralement dispensés de participer à ce tournoi préparatoire qui est destiné à offrir aux rookies leur première expérience avec leur équipe, et qui permet également aux joueurs de moindre importance de s'illustrer pour tenter d'accrocher un contrat. La saison NBA débutera en octobre 2023. Le 22 juin dernier, Camara était devenu le deuxième Belge drafté en NBA (au 52e rang) après Axel Hervelle en 2005, qui n'avait jamais fait le saut vers la Grande Ligue. Après avoir signé un contrat partiellement garanti avec Phoenix le 4 juillet dernier, Toumani Camara va donc être le deuxième Belge à évoluer en NBA après DJ Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010 mais qui n'avait pas été drafté. (Belga)