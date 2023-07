Nuisances des avions - Le CD&V du Brabant flamand ne dit pas non à une suppression à terme des vols de nuit

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a présenté vendredi en intercabinets un projet d'arrêté ministériel visant à réduire les nuisances sonores que subissent les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National. La mesure phare de ce projet est la suppression totale des vols de nuit, soit entre 23h00 et 06h00 du matin. L'arrêté en préparation vise aussi à actualiser le système dit des "quota counts" (QC), soit le niveau de bruit maximum autorisé pour chaque avion à l'atterrissage ou au décollage. Les nouveaux QC diffèreront également selon que l'on soit en semaine ou en week-end/jour férié. La proposition du ministre a été reçue froidement par la N-VA, l'Open Vld, mais aussi par le président du CD&V, Sammy Mahdi qui a fustigé "une absurdité écologique". Pour lui, "ce serait la fin de Zaventem comme le plus grand hub logistique d'Europe pour les produits médicaux et pharmaceutiques". Mais pour la présidente des chrétiens démocrates flamands du Brabant flamand, Katrien Kriekinge, la proposition du ministre Gilkinet, privée de l'apport des acteurs de l'aéroport, est certes "intenable sur les plans économique et organisationnel", mais "il doit être possible de réduire de manière drastique le nombre de décollages nocturnes et à terme, de les supprimer, sous réserve des cas d'urgence". Selon Mme Kriekinge, il y a déjà actuellement un plafond de 5.000 vols nocturnes par an, soit en moyenne quelque 14 vols par nuit. "Il n'y a pas de quoi soutenir que la suppression de ce nombre limité de vols menace gravement la viabilité économique de l'aéroport", a-t-elle affirmé. (Belga)