Premier League - Chelsea recrute le jeune attaquant brésilien Angelo Gabriel en provenance de Santos

Malgré son jeune âge, Angelo Gabriel a déjà joué 129 matchs pour le club brésilien. Il a été le plus jeune joueur à avoir joué un match de championnat brésilien, à 15 ans et 308 jours. Il a aussi été le plus jeune joueur à marquer un but en Copa Libertadores, en avril 2021. Gaucher, le joueur évoluait le plus souvent sur l'aile droite de l'attaque de Santos. "Bienvenue à Chelsea" a ajouté le club londonien à son communiqué. (Belga)