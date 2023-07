Réforme fiscale - Les échanges se poursuivent autour d'une nouvelle proposition mais en contacts bilatéraux

Les discussions de la journée de samedi ont eu lieu en bilatérales entre le Premier ministre Alexander De Croo et les vice-Premiers ministres, séparément et se sont poursuivies sur ce mode, dimanche, a-t-on indiqué plusieurs sources gouvernementales. Une nouvelle proposition a été mise sur la table. Les travaux avaient repris samedi à 10h00 du matin. Au départ, les pourparlers bilatéraux devaient avoir lieu le matin, avant des négociations entre les sept partis de la coalition Vivaldi l'après-midi. Mais cette discussion plénière n'a pas eu lieu. Dimanche, les échanges bilatéraux se sont poursuivis -"par téléphone", selon une source -, sans perspective de réunion plénière, encore dimanche, a-t-on appris en fin de journée. On ignore également, en l'état actuel des choses, si une réunion plénière sur ce dossier est envisageable lundi. Quoi qu'il en soit, une "nouvelle proposition" a été mise "en travail". Un retour de discussion à son sujet est prévu dimanche soir, toujours "en bilatérales". Le plan originel du ministre des Finances, le vice-Premier ministre CD&V Vincent Van Peteghem, a déjà été fortement restreint, puisque d'une réforme portant sur une réduction de charges de 6 milliards d'euros, il ne resterait sur la table qu'un plan à 2 milliards. Un accord entre les sept partenaires de la Vivaldi sur ce sujet très sensible n'est jamais allé de soi. Le MR est pointé du doigt par certains, dès lors que les libéraux francophones, en insistant sur la soutenabilité budgétaire, martelaient aussi la nécessité de miser davantage sur des réformes du marché du travail et sur des économies dans le secteur public. (Belga)