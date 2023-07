Tensions sociales chez Ryanair - Environ 20.000 voyageurs touchés par la grève des pilotes

En tout, près de quatre passagers sur dix (38%) ont été concernés par un vol annulé en pleine période de vacances. Les pilotes de la compagnie irlandaise réclament la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos. Plusieurs rencontres avaient eu lieu entre les représentants des pilotes et la compagnie, sans succès. Plus de 80% des pilotes de Ryanair basés à Charleroi avaient donc décidé de se mettre en grève. Cent-vingt vols ont été annulés pendant le week-end: 62 samedi et 58 dimanche. (Belga)