Tour de France - Tadej Pogacar "content de n'être qu'à 10 secondes" de Jonas Vingegaard

Après une bataille jusqu'à la ligne d'arrivée avec le maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé sa deuxième place au général et ses dix secondes de retard. "Sur le contre-la-montre, je crois qu'il y aura des écarts. Et, il y a l'étape du lendemain, avec une des ascensions les plus dures du monde (col de la Loze, 28,1km à 6% NDLR). Mardi et mercredi seront des journées décisives. La 20e étape peut également faire la différence", a commenté Pogacar après l'étape. Lundi, les coureurs profiteront d'une seconde journée de repos avant de s'élancer pour la dernière semaine. L'étape de mardi est déjà dans la tête du Slovène : "J'ai reconnu le contre-la-montre, j'ai beaucoup aimé le parcours, ça me correspond bien. J'imagine que demain on y retournera faire une fois la boucle, pour peaufiner les derniers détails." L'étape de mercredi, la 17e, reliera Saint-Gervais Mont-Blanc à Courchevel. "Je connais bien l'ascension, on l'a fait il y a trois ans. J'aimerais avoir un écart avec Vingegaard, c'est sûr, mais dans ce type de situation avec un coureur aussi fort que lui, je suis content de n'être qu'à 10 secondes, comme ça je peux être plus offensif plutôt que passif", a conclu Pogacar. (Belga)