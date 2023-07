Tour de France - Un spectateur cause une chute massive dans le peloton

Après environ 50 kilomètres de course, un peloton lancé à pleine vitesse a été stoppé net par le carambolage causé par un spectateur imprudent, qui a coupé le passage des coureurs. Sepp Kuss a balayé dans la foulée de sa chute Nathan van Hooydonck, qui a lourdement frappé le tarmac en tombant sur son dos. Il a néanmoins pu reprendre la route. Plusieurs membres de l'équipe Jumbo-Visma, ainsi que l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et l'Américain Kevin Vermaerke (dsm-firmenich), entre autres, ont été impliqués dans la chute. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sont passés de justesse, hors de danger. Samedi, la 14e étape avait été neutralisée pendant une demi-heure à la suite d'une chute dans le peloton. Celle-ci n'avait pas été causée par un spectateur mais bien par la piste glissante. (Belga)