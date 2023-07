Tour de France - Wout Poels avait "toujours rêvé" d'une victoire sur la Grande Boucle

"J'en ai toujours rêvé" a confié le vainqueur du jour à l'arrivée. "J'ai maintenant gagné un monument (Liège-Bastogne-Liège en 2016, ndlr) et une étape du Tour. J'ai commencé à y croire dans le dernier kilomètre et j'ai continué à me battre". Le Néerlandais de 35 ans a également eu une pensée émue pour Gino Mäder, qui a "contribué à cette victoire". Son coéquipier était décédé des suites d'une chute sur la cinquième étape du Tour de Suisse il y atout juste un mois. Poels, qui dispute son dixième Tour de France, a souvent été cantonné au rôle d'équipier dans sa carrière : "J'ai apprécié mon passage chez Sky, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me battre pour une victoire d'étape. Je suis heureux d'avoir pu la décrocher aujourd'hui". (Belga)