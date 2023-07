Tour de France - Wout Poels enlève en solitaire la 15e étape, van Aert 2e, Vingegaard reste en jaune

Le maillot jaune le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 17e à 6:04, a répondu à la seule attaque du Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 15e à 6:04, dans le dernier kilomètre et a conservé ses dix secondes d'avance avant le contre-la-montre de la 16e étape mardi entre Passy et Combloux (22,4 km). Un groupe de 25 coureurs s'était isolé après une trentaine de kilomètres à la suite d'une première attaque de quatre hommes: Julian Alaphilippe, Nils Pollitt, Aurélien Paret-Peintre et Alexay Lusenko. Ce dernier passa en tête au sommet du Col de la Forclaz de Montmin (km 82.8). Giulio Ciccone, nouveau porteur du maillot à pois du meilleur grimpeur, passa le premier le col de la Croix Fry (cat.1, km 124,5) devant Wout van Aert. Le peloton accusait plus de six minutes de retard. Dans le col des Aravis (3e cat. km 133,3), Marc Soler passa à l'attaque poussant van Aert à réagir. Le duo passa dans cet ordre au sommet mais fut bientôt rejoint par Wout Poels. Dans les redoutables pentes (jusqu'à 17%) de la côte des Amerands (2e cat. 10,9%) , Poels est passé à l'attaque à 10,8 km de l'arrivée. Il n'allait plus être revu. (Belga)