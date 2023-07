Wimbledon - Carlos Alcaraz a fait tomber Djokovic: "Je suis vraiment fier de moi"

(Belga) Carlos Alcaraz a battu Novak Djokovic en finale de Wimbledon dimanche au terme d'une finale très mal engagée. L'Espagnol s'est offert dson 2e titre en Grand Chelem et privé son prestigieux adversaire d'un 8e titre sur le gazon londonien et un 24e Grand Chelme en 35 finales. Alcaraz a battu le quadruple tenant du titre : "C'est un rêve qui se réalise. C'est indescriptible de pouvoir gagner ici", a déclaré Alcaraz, 20 ans, le trophée à la main. "Mais même si j'avais perdu, j'aurais été satisfait. Je suis fier d'avoir pu jouer la finale contre une légende comme Djokovic", a poursuivi le 3e plus jeune vainqueur du tournoi à 20 ans après Boris Becker et Bjorn Borg.