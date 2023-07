Wimbledon - Kim Clijsters conseille et réconforte Ons Jabeur après sa nouvelle défaite en finale

Entre les deux, elle a éhgalement une défaite en finale de l'US Open face à Iga Swiatek. Jabeur rejoint ainsi le club des joueurs et joueuses qui ont perdu leurs trois premières finales de Grand Chelem. Comme Andy Murray, il a fallu cinq tentatives à Clijsters avant d'en gagner une. "Regarder son interview et voir ses émotions après, ça me rappelle beaucoup de souvenirs sur la façon dont on gère cela", a déclaré l'ancienne numéro 1 mondiale. "La chose la plus importante qu'elle doit peut-être apprendre est 'fake it till you make it' (fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, ndlr). On voyait bien que les émotions négatives prenaient le dessus. C'est difficile, mais elle ne devrait pas se poser la question de savoir si elle peut y arriver ou non. Elle peut battre toutes ces joueuses, cela ne fait aucun doute." "J'aime beaucoup Kim", a réagi la 6e joueuse mondiale. "Elle est une grande source d'inspiration pour moi. J'ai grandi en la regardant un peu. Le fait qu'elle prenne le temps de me donner des conseils, de me serrer dans ses bras et d'être toujours là pour moi n'a pas de prix." (Belga)