World Triathlon Series - Les Belgian Hammers 11e des Mondiaux de relais mixte à Hambourg

Sur leur terre, le titre mondial est revenu, en 1h22:08, aux Allemands Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit et Laura Lindemann. La Nouvelle-Zélande (1h22:27) s'est octroyée l'argent et la Suisse (1h22:35) le bronze. La France, quadruple championne du monde en titre de la spécialité, était absente. Côté belge, Maarten Van Riel a passé le 1er relais à Claire Michel en 6e position, à 20 secondes de la tête de course. La Belgique a ensuite reculé au classement avec Claire Michel (15e à 47 secondes), avant de récupérer 4 places après le relais de Jelle Geens tout en perdant 30 secondes de plus sur les leaders (11e à 1:22). Valérie Barthelemy a brièvement intégré le top 10 à la fin du vélo, mais a été dépassée par l'Espagne en course à pied, finissant 11e, à 1:47 de l'Allemagne (1h23:55). La prochaine manche des World Triathlon Series, avec au programme des épreuves individuelles et de relais mixte, aura lieu dans 15 jours à Sunderland, en Grande-Bretagne. (Belga)