Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se démarque dopé par l'envolée d'arGEN-X

Galapagos (37,65) et UCB (80,16) suivaient avec des mieux de 1,37 et 1,06%, Solvay (101,55) cédant 0,49%. AB InBev (51,29) avait viré de 0,89% à la baisse tandis que KBC (66,50) et Ackermans (153,10) gagnaient 0,76 et 0,26%, Solvay (101,55) étant revenue à son point de départ. Melexis (94,75) et Proximus (7,06) reculaient par contre de 2,07 et 2,35%, Aedifica (62,95) et WDP (27,10) abandonnant 2,70 et 1,24%. Sofina (191,60) et Elia (111,10) valaient 1,79 et 1,33% de moins que vendredi, Aperam (28,98) et Umicore (26,75) reculant de même de 1,13 et 0,37% tandis que D'Ieteren (156,50) perdait 1,51%. Belysse (1,055) et Shurgard (42,30) chutaient par ailleurs de 7,4 et 3,6%, Agfa-Gevaert (2,36) et Immobel (34,95) abandonnant 2,9 et 2,4% alors que Unifiedpost (4,30) rebondissait de 5%. DMS Imaging (0,016) et Celyad (0,566) valaient enfin 3,2 et 4,4% de plus que vendredi, MDxHealth (0,321) repartant de 2,5% à la hausse tandis que Biosenic (0,067) et Mithra (1,97) chutaient de 8,2 et 2,9%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1225 USD, contre 1,1240 dans la matinée et 1,1235 vendredi. Le lingot se négociait autour de 55.920 euros, en recul de 30 euros. (Belga)