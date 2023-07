Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 s'envole dans le sillage d'argenx

Galapagos (37,91) et UCB (80,66) suivaient avec des mieux de 2,1 et 1,7%, Solvay (101,55) concédant 0,5%. AB InBev (51,80) s'appréciait de 0,1%, KBC (66,34) et Ageas (37,38) de 0,5 et 0,8% tandis que Melexis (94,70) et D'Ieteren (156,80) abandonnaient 2,1 et 1,3%, Aperam (28,94) et Umicore (26,68) cédant 1,2 et 0,6%. Sofina (191,10) était négative de 2% tandis qu'Aedifica (63,75) et WDP (27,20) reculaient de 1,5 et 0,9%, Proximus (7,09) de 1,9%. Belysse (1,05) et Accentis (0,0294) chutaient par ailleurs de 7,9 et 2,6%, Iep Invest (5,25) et Warehouses Estates (35,00) de 2,8%, Crescent (0,017) et Euronav (13,31) de 3,4 et 2,7%. DMS Imaging (0,0165) et Sequana Medical (3,20) valaient enfin 6,4 et 3,2% de plus que vendredi à l'inverse de Biosenic (0,068) et Mithra (1,97) qui abandonnaient 6,8 et 2,9%. L'euro s'inscrivait à 1,1240 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1235 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 55.915 euros, en recul de 35 euros. (Belga)