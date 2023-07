Brussels Airlines porte plainte contre l'aéroport de Charleroi

La plainte porte sur les 'terminal navigation charges', un montant que le gestionnaire de l'espace aérien skeyes perçoit pour chaque décollage. Au Brussels Airport, les compagnies doivent intervenir dans une partie du paiement alors que dans les aéroports régionaux, l'entièreté du montant est payée par les autorités. "Les aéroports régionaux et le Brussels Airport ne subissent pas un traitement équitable", commente Mme von Boxberg, aux commandes de Brussels Airlines depuis mi-avril. "Ce n'est pas honnête que les gouvernements fédéraux et régionaux payent complètement cette taxe dans les aéroports régionaux comme Charleroi, qui nous font directement concurrence, alors que nous-mêmes payons une grosse partie." Brussels Airlines se dit lésée par une telle situation par rapport à la compagnie à bas coûts Ryanair, notamment, la plus importante compagnie de l'aéroport carolo. Une concertation informelle sur le sujet a déjà été menée, mais "nous avons aujourd'hui le sentiment que cela nous porte trop préjudice", ajoute la CEO de Brussels Airlines. La plainte déposée récemment, émane uniquement de Brussels Airlines et est dirigée contre l'aéroport de Charleroi qui représente la concurrence la plus directe. La compagnie espère que l'enquête de la Commission européenne va permettre de rétablir un "terrain de jeu équitable" où les taxes en vigueur dans les différents aéroports sont correctement imposées. (Belga)