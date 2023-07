Classement WTA - Mertens recule à la 30e place, Vondrousova intègre le top-10

La Polonaise Iga Swiatek a conservé la première place devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Kazakhe Elena Rybakina. L'avance de Swiatek (9.315 points) sur Sabalenka (8.845) a été quasiment divisé par deux à l'issue de Wimbledon, où la Polonaise a été éliminée en quarts de finale et la Bélarusse en demi-finales. La Tunisienne Ons Jabeur, finaliste sur le gazon londonien, est toujours sixième. Elina Svitolina, demi-finaliste après avoir reçu une invitation, est remontée en 27e position et réalise un bond de 49 places. Dans le top-10, la Tchèque Petra Kvitova (8e) dépasse la Grecque Maria Sakkari (9e). Maryna Zanevska (90e, -2) reste la N.2 belge. Yanina Wickmayer est 108e (+4), Ysaline Bonaventure 109e (-18) et Greet Minnen 114e (+9). Au classement du double, Elise Mertens grimpe au sixième rang (+2) après avoir été battue en finale, aux côtés de l'Australienne Storm Hunter (5e, +2), par la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (11e, +18) et la Tchèque Barbora Strycova (35e, +248). (Belga)