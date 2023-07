Des PFAS retrouvés dans la commune de Kapelle-op-den-Bos

Des valeurs élevées de ce polluant ont été détectées le long de la façade d'un bâtiment situé au numéro 64 de la Londerzeelseweg. Un incendie industriel avait déjà eu lieu sur ce site. "Il n'est pas possible d'estimer l'impact exact sur l'environnement", note l'administration communale. "Une enquête plus approfondie est en cours et pourrait durer plusieurs mois. Un certain nombre de mesures de précaution ont toutefois déjà été prises." L'Agence flamande pour les soins et la santé recommande aux personnes habitant dans un rayon de 100 mètres autour de la zone polluée d'alterner entre la consommation de fruits et de légumes cultivés dans leur potager et achetés dans le commerce. Il leur est également conseillé de ne pas manger plus d'un œuf issu de leur poulailler par semaine, tandis que les personnes les plus vulnérables ne devraient pas en consommer du tout. Pour les personnes habitant dans un rayon de 500 mètres autour de la Londerzeelseweg, l'agence recommande de ne pas boire d'eau pompée d'un puits, ainsi que ne pas l'utiliser pour cuisiner, remplir une piscine ou arroser un potager. (Belga)