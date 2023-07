Dix ans de règne du Roi Philippe - Les ministres Dedonder et Verlinden ont présenté les festivités du 21 juillet

Tout d'abord, le défilé militaire aura lieu vendredi entre 16h00 et 18h00. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1.345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l'armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l'armée de terre et 109 vétérans de l'armée, 70 jeunes prendront ainsi place dans ce défilé. La composante aérienne de l'armée défilera également dans les airs. Vingt-sept avions, dont 10 F-16, proposeront un spectacle aérien. Et les Forces spéciales seront présentes avec une démonstration "surprise" au Roi et au public, a précisé la ministre Dedonder. En plus du défilé, un événement gratuit aura lieu dans le Parc du Cinquantenaire pour la deuxième année consécutive, sous le slogan "Happy Belgium!" Pour clôturer cette fête nationale particulière, qui marquera les 10 ans de règne de Philippe Ier, des concerts auront lieu dès 21h00, avec notamment Ozark Henry, Daan, Camille, Axelle Red, Mentissa, Hamza, RORI, Paul Michiels, Colt, Gustaph, Loïc Nottet et Amber Broos. (Belga)