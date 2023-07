Dix ans de règne du Roi Philippe - Trois jours de gratuité pour les collections permanentes des musées fédéraux

Il s'agit des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Musée Magritte, Musée Fin de Siècle, Musée Old masters, Musée Wiertz et Musée Constantin Meunier), des Musées royaux d'Art et d'Histoire (Musée Art et Histoire, Musée des Instruments de musique et Porte de Hal), du Muséum des Sciences naturelles, du Musée royal de l'Afrique centrale (ou AfricaMuseum) et du KBR museum, a-t-il détaillé dans un communiqué. "Nous voulions, par cette mesure de gratuité, honorer à notre manière S.M. le Roi à l'occasion des 10 ans de son règne, le remercier, ainsi que S.M. la Reine (Mathilde, NDLR), pour leurs efforts soutenus de mise en valeur des musées fédéraux, et permettre à chacune et à chacun de visiter les superbes collections que conservent, étudient et valorisent nos institutions. Je tiens à remercier les directions des musées et leur personnel qui rendent possible cette opération", a souligné M. Dermine (PS). Les musées Wiertz et Constantin Meunier ne sont ouverts que le 21 juillet, alors que le KBR muséum ne sera ouvert que les 22 et 23 juillet. Quant aux collections permanentes du Musée d'Art et Histoire, elles ne sont ouvertes que les 22 et 23 juillet (seule l'exposition temporaire "Expéditions d'Égypte"" est aussi accessible le 21 juillet, à 6 euros pour tous les publics, à l'exception de celles et ceux qui ont droit à un tarif encore inférieur, à savoir les porteurs du pass musées et les moins de 18 ans). La Porte de Hal enfin n'est ouverte que les 22 et 23 juillet. (Belga)