Gold Cup - Le Mexique s'offre un 9e titre en battant le Panama

Battu en finale par les Etats-Unis lors de la précédente édition, en 2021, le Mexique, avec le défenseur de Genk Gerardo Arteaga sur le banc, récupère ainsi son titre de champion de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). 'El Tri' compte désormais neuf victoires finales, deux de plus que les Etats-Unis, dans ce tournoi, organisé pour la première fois en 1991. Le Mexique avait aussi remporté trois fois le Championnat de la CONCACAF, prédécesseur de la Gold Cup. Le Panama disputait sa troisième finale, après avoir été battu par les Etats-Unis 2005 et 2013. L'équipe dirigée par l'Espagnol Thomas Christiansen, ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, avait créé la surprise en éliminant les Etats-Unis aux tirs au but en demi-finales. (Belga)