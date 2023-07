Invasion de l'Ukraine - Erdogan convaincu "que Poutine veut poursuivre l'accord" sur les céréales ukrainiennes

"Je pense que malgré la déclaration d'aujourd'hui, mon ami M. Poutine veut poursuivre l'accord humanitaire" qui permet l'exportation des céréales d'Ukraine en mer Noire qui expire lundi à minuit (21H00 GMT). "Mon ministre des Affaires étrangères doit s'entretenir par téléphone (avec le ministre russe) et je parlerai à M. Poutine dès mon retour", a poursuivi M. Erdogan qui s'exprimait devant la presse avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar. Il a de nouveau annoncé qu'il recevrait le président russe "en août" en Turquie, ajoutant: "Nous aurons l'occasion de rediscuter de toutes ces questions". "Peut-être que, d'ici là, pour faire avancer les choses, nous pouvons prendre des mesures par téléphone avec M. Poutine sans attendre le mois d'août", a espéré le chef de l'Etat turc. Cet accord, signé en juillet 2022 à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Nations et de la Turquie, est "de facto terminé", a affirmé lundi le Kremlin. Le porte-parole Dmitri Peskov a cependant ajouté que "dès que la partie (des accords) concernant la Russie sera satisfaite, la Russie reviendra immédiatement à l'accord sur les céréales". (Belga)