Invasion de l'Ukraine - La circulation interrompue sur un important pont de Crimée après une "urgence"

"La circulation a été interrompue sur le pont de Crimée. Une urgence s'est produite dans la zone du 145e pilier depuis le territoire de Krasnodar", situé dans le sud-ouest de la Russie, a indiqué Sergueï Aksionov sur Telegram, sans préciser la nature de l'incident. "Les forces de l'ordre et tous les services compétents sont à pied d'oeuvre", a-t-il ajouté, demandant aux automobilistes de choisir un itinéraire alternatif. Un centre de coordination a été mis en place au sein d'un ministère de Crimée, a rapporté l'agence russe d'Etat TASS, citant les autorités locales. La Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014, sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements. Les quelques ponts reliant la péninsule au sud occupée de l'Ukraine sont essentiels à la conduite des opérations militaires de Moscou. Inauguré en 2018, le pont qui enjambe le détroit de Kertch avait été endommagé en octobre 2022 par une puissante explosion attribuée par les autorités russes à un camion piégé par les services secrets ukrainiens. Kiev avait nié être à l'origine de cette explosion. En juin, le pont de Tchongar, reliant la Crimée annexée à une région du sud de l'Ukraine partiellement occupée, avait été touché par une frappe ukrainienne selon les autorités russes. Le chef de l'administration pour la partie occupée de la région de Kherson avait déclaré par la suite qu'il n'était "plus utilisable pour la circulation" pour le moment. (Belga)