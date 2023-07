Invasion de l'Ukraine - La Suède présente un plan de 522 millions d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine

Entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, 6 milliards de couronnes vont être octroyés à l'Ukraine dans le cadre d'une "stratégie historique", a déclaré Johan Forssell, ministre du Commerce extérieur et de l'aide internationale, lors d'une conférence de presse. L'Ukraine est cette année le premier pays bénéficiaire de l'aide suédoise. "Cette somme de six milliards ne forme qu'une base, la somme totale sera amenée à augmenter", a ajouté le ministre. L'objectif est d'utiliser cet argent pour reconstruire l'Ukraine, avec en ligne de mire une adhésion à l'Union européenne. "Notre ambition n'est pas de reconstruire ce qui existait, mais de construire quelque chose de nouveau (...), de plus vert", a détaillé M. Forssell, soulignant que cela était également l'ambition de l'Ukraine. Les fonds seront investis dans l'infrastructure du pays, tels que les établissements de santé et d'éducation. L'accès de l'Ukraine à des énergies renouvelables sera aussi favorisé par le biais de cette stratégie. L'idée est par ailleurs d'encourager les échanges économiques entre les deux pays, mais aussi au sein même de l'Ukraine - en stimulant notamment l'entrepreneuriat, en combattant la corruption et en oeuvrant pour une plus grande transparence. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Suède a annoncé 4,7 milliards de couronnes d'aide civile et humanitaire, en plus des quelque 17 milliards de couronnes d'aide militaire. "La moyenne annuelle de ce plan d'aide est largement supérieure à celle que nous donnions à l'époque à l'Afghanistan", a souligné Johan Forssell. (Belga)