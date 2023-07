Invasion de l'Ukraine - Les États-Unis donnent 500 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine

L'agence américaine pour le développement international, USAID, a proposé son assistance lors de la visite de sa responsable, Samantha Power, dans le pays en guerre. Selon les Nations unies, environ 17 millions de personnes sont dans le besoin depuis l'invasion russe. L'aide sera fournie via l'Organisation des Nations unies (ONU) et d'autres organisations. Elle sera destinée aux civils qui ont dû fuir les combats ou qui sont impactés par le conflit de quelque manière que ce soit. Seront notamment distribués: des produits alimentaires, des soins de santé et de l'eau potable. Depuis le début de l'attaque russe en février de l'année dernière, les États-Unis ont déjà dépensé 2,6 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d'euros) en soutien humanitaire. (Belga)