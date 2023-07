Invasion de l'Ukraine - Les services spéciaux et la marine derrière l'attaque contre le pont de Crimée

"L'attaque d'aujourd'hui contre le pont de Crimée est une opération spéciale du SBU et de la marine", a indiqué cette source à l'AFP, précisant que "le pont a été attaqué à l'aide de drones navals". Le pont reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014 et qui sert de base arrière à l'armée russe combattant en Ukraine, a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi, provoquant d'importants dégâts sur sa section routière. "Toute structure illégale utilisée pour livrer des instruments russes de meurtre de masse est nécessairement éphémère... quelles que soient les raisons de la destruction", a commenté sur Twitter un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak. L'attaque sur le pont a tué deux civils et provoqué l'interruption de la circulation routière via le pont et de longs bouchons, selon les autorités russes. La circulation ferroviaire via le pont a été également suspendue temporairement, avant de reprendre dans la matinée selon les autorités russes. (Belga)