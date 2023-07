Invasion de l'Ukraine - Pont de Crimée: Poutine promet une "réponse" et demande de renforcer la sécurité

"Étant donné qu'il s'agit de la deuxième attaque terroriste sur le pont de Crimée, j'attends des propositions concrètes pour améliorer la sécurité de cette infrastructure de transport importante et stratégique", a-t-il déclaré lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision. Selon lui, une fille a été blessée et ses deux parents tués dans cette attaque ukrainienne menée sur ce pont reliant la Russie à la Crimée, péninsule annexée en 2014. "Il y aura bien sûr une réponse de la Russie. Le ministère de la Défense prépare des propositions appropriées", a dit Vladimir Poutine. L'attaque a causé d'importants dégâts sur la section routière de l'ouvrage, qui sert également à acheminer du matériel militaire à l'armée russe combattant en Ukraine. Elle a été menée par les services spéciaux et les forces navales ukrainiens à l'aide de "drones navals", a indiqué lundi à l'AFP une source au sein des services ukrainiens de sécurité (SBU). Le pont en béton, long de 18 kilomètres, construit à grands frais sur ordre de Vladimir Poutine et inauguré par ses soins en 2018, consiste en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire. Selon le vice-Premier ministre russe Marat Khousnoulline, les structures de support du pont de Crimée n'ont pas été endommagées par l'explosion, ce que le président russe a qualifié de "bonne nouvelle". Marat Khousnoulline a dit prévoir de rouvrir complètement la circulation routière sur le pont d'ici le 1er novembre. (Belga)