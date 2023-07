Jupiler Pro League - Alexandre Boucaut met un terme à sa carrière d'arbitre

Alexandre Boucut, 42 ans, officiait au sein de l'élite du football belge depuis 2009. Il avait reçu son badge FIFA quelques années plus tard, ce qui lui avait permis de diriger plusieurs rencontres de qualifications pour l'Euro et en Coupe d'Europe, lui qui cumulait ses fonctions d'arbitre avec son emploi dans le secteur bancaire. Le PRD a en outre indiqué lundi que tous les autres arbitres et assistants devant officier lors de la saison 2023-2024 ont réussi leurs tests physiques. (Belga)