La nouvelle CEO de Brussels Airlines table sur une croissance régulière

L'Allemande de 49 ans provient de la division cargo de Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines. Disposant d'un mandat de trois ans, elle hérite d'une compagnie qui semble retrouver des couleurs ces derniers mois après une lourde restructuration avant et pendant la crise du coronavirus. Un bénéfice record a ainsi été enregistré au troisième trimestre 2022 et 290 millions d'euros d'aides publiques ont été remboursés fin d'année dernière. Mme von Boxberg a fait part de son optimisme lundi au cours de sa première conférence de presse officielle. Elle a confirmé que son entreprise tablait sur un résultat clairement positif cette année. La CEO mise sur la poursuite de cette croissance, avec la prudence nécessaire. "Mon plan est une croissance régulière, année après année, afin d'améliorer l'offre de nos clients. En raison de la taille actuelle de Brussels Airlines, la prochaine extension du réseau va améliorer fortement la connectivité." Il est notamment question d'un dixième avion long-courrier, qui devrait permettre d'ouvrir de nouvelles liaisons africaines. La responsable s'attend par ailleurs à une hausse du prix des billets, en raison de l'inflation d'une part et de critères de durabilité d'autre part. En effet, dans les deux prochaines années, deux pour cent du carburant des avions devra être composé d'une source durable (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Ce type de carburant est bien plus cher que le classique. Et il faudra répercuter ce coût sur les passagers. (Belga)