Le gouvernement flamand veut rénover trois écluse sur l'Escaut d'ici 2030

Une écluse moderne sera construite dans chaque complexe entre l'ancienne écluse et les nouveaux déversoirs, les anciens étant démantelés. "En équipant les écluses d'installations permettant de les commander à distance, nous voulons stimuler le transfert modal vers l'eau", a déclaré la ministre à propos du projet. La rénovation des écluses fait partie d'une opération de rattrapage de la ministre flamande pour accélérer le la réduction du retard dans l'entretien des ouvrages d'art (écluses, barrages, ponts, tunnels...). Il s'agit d'un investissement important que le gouvernement flamand veut financer via une formule Design Build Finance Maintain (DBFM), un système qui permet de confier la construction, le financement et la maintenance de certains ouvrages à des entreprises spécialisées. "Nous chercherons un entrepreneur principal qui réalisera les trois écluses", a déclaré M. Peeters. Le contrat portera sur un montant compris entre 21 et 25 millions d'euros par an, TVA comprise. La mise en œuvre du projet devrait débuter en 2026 et s'achever au plus tôt en 2030. (Belga)