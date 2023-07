Les écoles de WBE ne devront finalement pas payer elles-mêmes leur personnel ouvrier

Depuis le mois dernier, le personnel administratif et ouvrier de ces écoles a mené plusieurs actions pour dénoncer la décision de l'exécutif de réduire les subsides de fonctionnement alloués aux écoles WBE et d'imposer aux directions d'écoles de payer sur leur propre dotation les salaires de leurs ouvriers. Après une grève début du mois de juin, les travailleurs concernés avaient, à l'appel de leurs syndicats, manifesté devant le siège du gouvernement de la Fédération le 29 juin dernier. Interrogé sur ce conflit social lundi en commission du Parlement par le député d'opposition Laszlo Schonbrodt (PTB), le ministre Daerden a annoncé que, suite aux concertations avec les syndicats, il avait finalement été décidé d'abandonner l'idée de demander aux directions d'établissements de liquider elles-mêmes les traitements de ces personnels. "Cette mesure vise à rassurer les personnels et les directions des établissements de WBE", a commenté M. Daerden. Interrogé par Belga, son cabinet a assuré que la décision n'aurait aucun impact budgétaire. Ces mesures d'économies visant les écoles WBE découlent d'un récent arrêt de la Cour constitutionnelle demandant l'application d'un volet des accords de la Saint-Boniface prévoyant un rééquilibrage entre réseaux d'enseignement des subsides de fonctionnement alloués aux écoles. L'ensemble des écoles relevant de WBE doivent dans ce cadre normalement perdre progressivement, d'ici dix ans, quelque 30 millions d'euros par an en subsides de fonctionnement. (Belga)