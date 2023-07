Les Fêtes de Gand ont rassemblé 100.000 spectateurs dimanche

"L'année dernière, on comptabilisait, au même moment, environ 440.000 spectateurs et en 2019, seulement 330.000", a déclaré l'échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt (Groen). "Dimanche: jour de repos, jour de la famille. Il en est allé de même pour les Fêtes de Gand. Les visiteurs se sont rendus aux nombreuses activités de l'après-midi, dans une ambiance chaleureuse et animée." Par ailleurs, la police gantoise a fait état de six bagarres "mineures", dimanche. Les agents ont infligé 28 amendes administratives à des personnes qui urinaient sur la voie publique. Et quatre véhicules ont dû être remorqués. La Croix-Rouge a, elle, pris en charge 139 personnes. L'ambulance est sortie 16 fois en intervention et 31 personnes se sont présentées aux urgences. Trois d'entre elles ont finalement été hospitalisées. (Belga)