Mondiaux de cyclisme - La Belgique à la conquête de l'organisation des championnats du monde 2030 de cyclisme

"L'Union Cycliste Internationale (UCI) annoncera à Glasgow son choix pour l'organisation des championnats du monde de 2030, pour lesquels Bruxelles est candidate", a-t-il ainsi expliqué, soulignant l'aspect extra sportif de l'événement. Tom Van Damme a également sollicité les différents coaches présents pour annoncer leur sélection pour Glasgow. "La meilleure publicité, ce sont de bons résultats", a-t-il fait remarquer. La Belgique pourra s'appuyer, selon lui, sur la réussite de l'organisation des championnats du monde en 2021, entre Louvain et Bruges. Ceux-ci avaient notamment vu le sacre du Français Julian Alaphilippe sur la course en ligne. Wout van Aert et Remco Evenepoel s'étaient parés d'argent et de bronze sur le contre-la-montre. Les championnats du monde de cyclisme de Glasgow seront les premiers à combiner les épreuves de toutes les disciplines du cyclisme: la route, la piste, le paracyclisme, le mountainbike et le BMX. Près de 90 athlètes belges s'aligneront sur les différentes courses, qui se dérouleront du 3 au 13 août en Écosse. Le président de la fédération belge de cyclisme, s'il apprécie le caractère grandiose et excitant de l'événement, a par ailleurs fait remarquer que ces "premiers Mondiaux multidisciplinaires de l'UCI" allaient poser "quelques problèmes budgétaires et organisationnels". En effet, la concentration des courses réclamera une force humaine importante, et jamais réclamée auparavant. (Belga)