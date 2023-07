Mondiaux de cyclisme - La Belgique avec le champion en titre Evenepoel, Van Aert et Philipsen à Glasgow

Après le succès retentissant d'Evenepoel à Wollongong, en septembre dernier, Sven Vanthourenhout n'a pu cacher les ambitions de victoire de la Belgique. "Nous allons à Glasgow pour essayer de gagner la course", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Mais on ne peut pas tout contrôler. Il se pourrait que nous fassions une très bonne course, et que nous terminions 2e, 3e ou 4e. Nous avons une équipe très forte, avec trois gars qui figurent dans le top-8 mondial actuellement. On veut gagner la course, mais il n'y a aucune garantie." La distribution des rôles entre les trois têtes d'affiche pose question. "Ce ne sont pas vraiment trois leaders", a précisé le sélectionneur. "C'est plutôt une équipe avec trois potentiels vainqueurs. La distribution des rôles est simple. Avec Remco Evenepoel, nous pouvons courir offensivement, comme c'est le cas avec Wout van Aert. Si c'est plus défensif, nous pouvons jouer la carte Jasper Philipsen. Quel que soit le scénario de la course, nous sommes armés. Et les autres coureurs peuvent également jouer un rôle, selon les circonstances. Ce sont aussi des coureurs de très haut niveau." Glasgow, en Écosse, accueillera les Mondiaux dans treize disciplines cyclistes du 3 au 13 août. La course en ligne sur route élites messieurs se disputera le 6 août et le contre-la-montre se tiendra le 11 août. Evenepoel et Van Aert défendront les chances belges également lors du chrono. (Belga)