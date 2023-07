Mondiaux de natation - Plongeon: deux nouvelles médailles d'or chinoises aux mondiaux

Au terme du quatrième jour de compétition, la Chine s'est adjugée les sept premiers titres distribués au plongeon dans ces Mondiaux-2023. L'an dernier à Budapest, les plongeurs chinois avaient remporté toutes les médailles d'or. Avec un score de 341,64 points à l'issue de leurs plongeons, les Chinoises de 21 et 24 ans respectivement ont devancé les Britanniques Scarlett Mew Jensen et Yasmin Harper (296,58 pts) et les Italiennes Chiara Pellacani et Elena Bertocchi (285,99 pts). Lian et Yang, âgés respectivement de 22 et 25 ans, ont terminé premier sur le score de 477,75 points devant les Ukrainiens Oleksii Sereda et Kirill Boliukh (439,32 pts) et les Mexicains Kevin Berlin Reyes et Randal Willars Valdez (434,16 pts). (Belga)