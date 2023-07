Mondiaux de para-athlétisme - Roger Habsch prend sa revanche et remporte l'or sur 200 m en fauteuil, Peter Genyn 3e

Habsch, 44 ans, 2e sur 100 m, a établi un nouveau record des championnats en 36.76 secondes. Il a devancé à l'arrivée le recordman du monde le Finlandais Toni Piispanen (46 ans), 2e en 37.65, qui avait pris le bronze sur 100 mètres. Peter Genyn (46 ans), avait enlevé son 6e titre mondial dimanche, a décroché le bronze en 37.88, établissant son meilleur chrono sur la distance cette saison. Le bilan de la Belgique est désormais de six médailles (4 or, 2 argent), avec les deux en or de Maxime Carabin sur 400 et 100 mètres en classe T52 (fauteuil). (Belga)