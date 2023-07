PGA Tour - Vincent Norrman s'adjuge le Barbasol Championship

Norrman, 25 ans, avait rendu une dernière carte de 66 coups, six sous le par, après sept birdies et un bogey au dernier trou. Kimsey avait lui réussi un tour sans faute et huit birdies. Tous deux totalisaient 266 coups, 22 sous le par, après 72 trous. Un playoff était nécessaire pour les départager. Norrman y a réussi le par, alors que Kimsey n'a pu faire mieux qu'un bogey. Norrman décroche au passage une invitation pour l'Open Championship, le dernier tournoi majeur de la saison, qui commence jeudi à Liverpool, en Angleterre. (Belga)