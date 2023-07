Plus de 3.000 personnes suivent le programme de sevrage progressif de leurs somnifères

En moyenne, 125 personnes commencent le programme chaque semaine, selon l'APB, avec pour objectif de réduire voire d'arrêter complètement leur consommation de somnifères. Il s'agit de produits sous ordonnance, à base de benzodiazépines et de produits apparentés, tels que le Zolpidem ou le lormétazépam. Les patients ne doivent rien débourser pour ce service et ne paient que les médicaments incorporés dans les préparations des pharmaciens. La consommation de somnifères en Belgique est l'une des plus élevées d'Europe. En 2021, quelque 400 millions de doses quotidiennes y ont été délivrées en pharmacie, soit environ 1,1 million de doses par jour. En 2018, ce nombre était de 1,19 million. (Belga)