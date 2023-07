Pour 15% des entreprises, l'intelligence artificielle aura un effet négatif sur l'emploi

Près d'une entreprise sur trois utilise l'intelligence artificielle à des fins de recrutement. Seuls 18% des entreprises belges interrogées n'ont pas encore considéré l'usage de l'intelligence artificielle pour les aider dans leurs procédures de recrutement et 7% rejettent ce type d'outil et ne souhaitent pas l'intégrer à court terme. Cinquante-huit pour cent des employeurs belges pensent que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur la formation des travailleurs. "À côté des algorithmes qui permettent d'optimiser l'analyse des CV ou de réaliser des présélections de candidats, Chat GPT peut prendre en charge de nombreuses tâches comme la rédaction d'annonces de recrutement ou l'assistance au candidat en répondant automatiquement à leurs questions sur les postes à pourvoir, mais la technologie peut aussi intervenir lors des phases d'interview ou d'évaluation des compétences", détaille l'entreprise spécialisée dans les ressources humaines. Elle estime que le potentiel d'innovation de ces techniques touche les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, notamment en raison d'un investissement financier assez faible et de la bonne implantation de ces techniques au sein de la population, en particulier les nouvelles générations. Pour ce sondage, le groupe Manpower a consulté fin avril un échantillon de 510 employeurs. (Belga)