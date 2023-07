Prix de l'énergie - Près de 10 millions de primes déjà versées

Un premier forfait de base avait été octroyé par les autorités pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, soit une aide de 270 euros pour les mois de novembre et de décembre 2022. Le montant du deuxième forfait de base s'élève à 61 euros par mois pour un contrat d'électricité et de 135 euros pour le gaz. Il couvre les mois de janvier, février et mars. Cette prime est accordée à tous les ménages qui ont un contrat d'électricité et/ou de gaz en cours au 31 décembre 2022 ou aux ménages profitant d'une installation collective de gaz (avec un seul contrat) à cette même date, pour un usage domestique. Le subside vaut pour tous les contrats variables. (Belga)