Recep Tayyip Erdogan exclut de retirer les forces armées turques du nord de la Syrie

En mars, le président syrien avait déclaré qu'il ne rencontrerait son homologue turc qu'à condition que les troupes d'Ankara "quittent complètement le territoire syrien". Un scénario exclut par la Turquie, qui affirme continuer son combat contre le terrorisme le long de ses frontières avec la Syrie. "Ce n'est pas envisageable. Nous combattons le terrorisme là-bas", a souligné le président turc. Ce dernier a également pointé le fait que le régime syrien n'exige pas le départ d'autres forces armées étrangères de son territoire. Les États-Unis et la Russie sont les deux plus grandes puissances militaires présentes actuellement en Syrie. Damas n'a pas réagi aux propos d'Erdogan. La Turquie soutient les forces d'opposition syriennes depuis la révolution de 2011 et contrôle plusieurs zones frontalières du nord de la Syrie. Plus de 3,5 millions de réfugiés syriens sont présents en Turquie. (Belga)