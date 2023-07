Réforme fiscale - Le MR est prêt à poursuivre des discussions en bilatérales

Le gouvernement fédéral a déjà consacré de nombreuses heures de travail et cinq week-ends à la discussion de ce projet de réforme. Aux yeux du MR, il est temps d'arrêter le "jeu de massacre" des réunions plénières qui ne font plus évoluer les positions "tant qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage". Il s'agit notamment pour le MR d'éviter que des choses qui seraient exclues en matière de taxation durant les négociations fiscales ne resurgissent dans les discussions budgétaires à la rentrée. Dans un communiqué, il a plaidé pour qu'une vue d'ensemble soit apportée aux discussions. "Les dernières informations budgétaires à notre disposition démontrent que pour atteindre les objectifs budgétaires de ce gouvernement, il conviendra de trouver plus d'un milliard d'euros lors du conclave de septembre-octobre prochain. Le MR estime que cette discussion doit avoir lieu en même temps que celle sur la réforme fiscale, au risque d'entraîner une hausse globale de la fiscalité", a déclaré le parti dans un communiqué. "Pour le MR, les propositions sur la table ne constituent pas à ce stade une base équilibrée de négociation et ne permettent pas le redémarrage de discussions en séance plénière. Il est essentiel que les difficultés aient pu être levées et qu'une vue claire de l'exercice budgétaire à venir soit établie", a-t-il ajouté (Belga)