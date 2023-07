SNCB: l'Open Vld demande que la clarté soit faite sur l'audit

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, attend de son côté de voir les résultats de l'audit que le comité d'audit de la SNCB a lancé, et dont les conclusions devraient être livrées à la fin août, avant de réagir. Dans l'opposition, le Vlaams Belang a demandé une réunion de la commission de la Mobilité de la Chambre pour examiner ce point. La N-VA souhaite également interroger le ministre et élargir le débat pour savoir combien de contrats de ce type ont été conclus aussi bien par la SNCB que par Infrabel ou HR-Rail. Entre 2018 et 2020, la filiale Ypto de la SNCB a engagé un consultant qui devait faciliter le transfert de toute l'infrastructure informatique vers un partenaire externe. Ce consultant, le Britannique Hamid Aghassi, facturait 2.200 euros par jour pour ses services à temps plein. Ypto honorait donc une facture de 44.000 euros par mois. En tout, le salaire annuel du consultant avoisinait un demi-million d'euros, soit 200.000 euros de plus que celui de l'administratrice déléguée, Sophie Dutordoir. (Belga)