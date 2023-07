TC Hasselt - Un total de 51 ans de prison pour cinq membres de la "bande aux crosses de hockey"

Un Anversois de 28 ans a été condamné à 11 ans de prison. Le beau-frère de ce dernier, âgé de 19 ans, ainsi que deux autres hommes, âgés de 22 et 30 ans, ont été condamnés respectivement à 10, 12 et 12 ans d'emprisonnement. Le dernier prévenu, âgé de 19 ans, a été condamné à six ans de prison. Les cinq hommes devaient répondre de 18 chefs d'inculpation, dont vols avec violence, vols avec effraction, recel et participation à une organisation criminelle. Les vols et cambriolages avaient été commis en août et septembre 2022. Le surnom du groupe vient de l'usage de crosses de hockey, parfois utilisées pour frapper leurs victimes. Leur butin se composait principalement d'argent et de bijoux. (Belga)