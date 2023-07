Tour de France - Dries Devenyns arrêtera sa carrière à la fin de la saison

Devenyns, qui aura 40 ans samedi, à la veille de l'arrivée finale à Paris, est le doyen de cette édition du Tour de France. Devenyns a débuté sa carrière en 2006 au sein de Davitamon Lotto. Il compte sept victoires à son palmarès, dont le Tour de Belgique et le Tour de Wallonie remportés en 2016, avec dans les deux cas une victoire d'étape en prime. Il avait rejoint la structure Quick-Step en 2009, qu'il avait quittée en 2014 pour évoluer avec Giant-Shimano puis IAM (2015-2016). En 2017, il était revenu dans l'équipe de Patrick Lefevere. "J'ai commencé à pratiquer le cyclisme à l'âge de 15 ans", a écrit Devenyns. "Au début, je ne le prenais pas trop au sérieux et je roulais pour le plaisir, même si le fait d'assister aux courses kermesses locales, avec mes parents, à fait naître quelque chose en moi. Après avoir terminé mes études à l'université de Gand, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre le peloton professionnel, et depuis j'ai connu une carrière de 17 ans au plus haut niveau", a résumé le coureur, qui souligne que son passage chez IAM et ses années chez Soudal Quick-Step "ont été inoubliables". "Je n'ai franchi la ligne d'arrivée les bras en l'air qu'à quelques reprises, mais j'ai surtout travaillé pour les autres, et aidé quelques-uns des meilleurs cyclistes au monde", a indiqué Devenyns, dont la dernière victoire, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, remonte à 2020. "Les voir gagner les plus grandes courses de ce sport, et participer aux succès de l'équipe, a été un rêve devenu réalité." (Belga)