Tour de France Femmes - Lotte Kopecky sera au service de Demi Vollering qui ambitionne le maillot jaune

Outre Kopecky, Vollering sera épaulée par ses compatriotes Mischa Bredewold et Lorena Wiebes, l'Italienne Elena Cecchini, la Luxembourgeoise Christine Majerus et la Suissesse Marlen Reusser. "Notre objectif est de remporter le maillot jaune", a déclaré Danny Stam, le manager de l'équipe, dans un communiqué. "Avec cette sélection forte et équilibrée, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Demi Vollering a fait un pas en avant à tous les niveaux et est meilleure que l'année dernière, mais la concurrence est également revenue plus forte ces dernières semaines. Je m'attends à ce que nous ayons un beau Tour avec beaucoup de bagarre". Lotte Kopecky va aussi se mêler à la lutte, selon Stam. "Lotte a encore fait un grand pas en avant à mes yeux. Elle a pris encore plus de volume. L'arrivée de Lorena Wiebes ne lui a pas fait de tort. Elle peut courir beaucoup plus librement. Elle peut attaquer quand l'occasion se présente et aller jusqu'au bout sans devoir conserver quoi que ce soit pour un éventuel sprint. C'est aussi une super équipière. Bien sûr, nous faisons une sélection avec l'idée de gagner des courses, mais nous essayons aussi de constituer un groupe qui s'entend. Lotte a un rôle important à jouer à cet égard. Elle se met au service de l'équipe lorsque c'est nécessaire, mais elle a aussi les qualités nécessaires pour tente sa propre chance. Il y aura donc certainement des courses où elle aura les coudées franches". (Belga)